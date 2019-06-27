В России разрешили ввести в строй первый в мире плавучий блок АЭС

Ростехнадзор выдал концерну "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион "Росатома") лицензию на эксплуатацию ядерной установки плавучего энергетического блока (ПЭБ) "Академик Ломоносов", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Таким образом, становится возможным в конце августа начать транспортировку ПЭБ в порт Певек на Чукотке с последующими испытаниями и вводом в эксплуатацию в составе первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции в конце нынешнего года.

"Концерн "Росэнергоатом" получил право на эксплуатацию ядерной установки плавучего энергетического блока ("Академик Ломоносов") сроком на десять лет – до 2029 года", - говорится в релизе.

Передача ПЭБ от изготовителя ("Балтийский завод", Санкт-Петербург) заказчику ("Росэнергоатому") ожидается до конца июня, отмечается в сообщении.

Весной нынешнего года на "Академике Ломоносове" завершились комплексные швартовные испытания ядерной энергетической установки. При проведении испытаний все системы и оборудование подтвердили свои характеристики с полным сохранением требований по безопасности.

Плавучий энергетический блок "Академик Ломоносов" проекта 20870 - это головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. "Академик Ломоносов" предназначен для работы в составе ПАТЭС, которая заменит выбывающие мощности Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ.

"Академик Ломоносов" представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. Это уникальный проект мобильного транспортабельного энергоблока малой мощности. Он предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, его основная цель – обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море.

По заявлению разработчиков, ПАТЭС создана с большим запасом прочности, который превышает все возможные угрозы и делает ядерные реакторы неуязвимыми для цунами и других природных катастроф.

Станция оснащена двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около 100 тысяч человек. Кроме того, такие энергоблоки могут работать в островных государствах, на их базе может быть создана мощная опреснительная установка.

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