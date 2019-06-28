«Северный поток-2» отказался от основного маршрута через Данию

28 июня 2019 22:41 (UTC+04:00)

Оператор проекта "Северный поток - 2", компания Nord Stream 2 AG, сообщила в пятницу о том, что отзывает одну из трех заявок, поданных в Датское энергетическое агентство. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, oб этом говорится в сообщении на сайте компании.

"Северный поток - 2" отозвал свою заявку на прохождение через датские территориальные воды к югу от острова Борнхольм, тем самым прекратив более чем двухлетнюю процедуру", - говорится в сообщении. Как пояснил глава Nord Stream 2 AG Матиас Варниг, компания чувствовала необходимость в таком шаге, так как "бывшее правительство Дании не давало никаких признаков принятия решения".

Отзыв первоначальной заявки необходим для того, чтобы защитить компанию Nord Stream 2, а также акционера и европейских инвесторов из Австрии, Франции, Германии и Нидерландов от рисков, связанных с дальнейшими задержками и возможными финансовыми потерями, поясняют в компании.

Заявки по двум другим маршрутам все еще находятся на рассмотрении. "Nord Stream 2 приняла решение сконцентрироваться на двух других вариантах. Компания продолжит конструктивную работу с датскими компетентными органами для достижения своевременного согласия относительно маршрута на континентальном шельфе", - говорится в комментарии оператора.

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