Mail.ru полностью обновила почтовое приложение

Сервис электронной почты Mail.ru представил масштабное обновление мобильного приложения, которое коснулось интерфейса программы, ключевых функций и безопасности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Необходимость редизайна приложения в компании объясняют тем, что на сегодняшний день значительно растет аудитория мобильных приложений, а вместе с этим растут ее потребности в более легком доступе ко всем необходимым функциям.

"Мобильная аудитория почты Mail.ru превысила аудиторию веб-версии еще в 2018 году. На данный момент почти 60% владельцев ящиков на Mail.ru проверяют почту именно с мобильного устройства. Более того, растет число так называемых mobile only пользователей, которые в течение дня или даже месяца заходят в почту только с мобильных устройств", - поясняют в компании.

Новое приложение, уточняют в Mail.ru Group, помимо визуальной составляющей, отличается большей безопасностью, в частности в вопросах контроля доступов к аккаунтам, и расширенным функционалом, основанным в том числе на технологии машинного обучения. Кроме того, со временем разработчики планируют добавить в приложение инструменты для работы со смежными сервисами компании, включая "облако", календарь, контакты.

Приложение Почта Mail.ru, по данным интернет-платформы анализа данных о мобильных приложениях App Annie, является лидером по скачиванию на мобильных устройствах. По данным трекинга от июня 2019 года отрыв почты Mail.ru от ближайшего конкурента по скачиванию на iOS - практически в два раза, на Android - в четыре раза. Также Почта Mail.ru лидирует по скачиваниям среди почтовых сервисов в App Store (категория "Производительность") и Google Play (категория "Связь"). Совокупная аудитория почтовых сервисов Mail.ru составляет порядка 100 млн пользователей.