Россия начала подготовку к полету космонавтов на Луну

27 августа 2019 07:39 (UTC+04:00)

Госкорпорация "Роскосмос" объявила тендер на проведение исследований, необходимых для осуществления пилотируемой миссии на Луну. Об этом говорится на сайте госзакупок, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Прикладные исследования проблемных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе жизнеобеспечения и медико-биологического направления, обеспечивающих безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности Луны", - описывается объект закупки.

Сумма предполагаемого контакта 373,4 миллиона рублей.

Исполнитель должен проанализировать новые технологии для использования в системах жизнеобеспечения космонавтов в условиях лунной деятельности, предложить варианты использования робототехнических систем и способы взаимодействия космонавтов с ними, исследовать способы реабилитации космонавтов после полета на Луну, сформировать требования к космической технике, предложить варианты электроснабжения лунной базы и способы использования на Луне 3D-печати.
Кроме того, исполнитель должен будет сформулировать для России программу исследования и освоения Луны.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на лекции в Московском университете представил презентацию, согласно которой российский космонавт впервые высадится на Луне в 2030 году.

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