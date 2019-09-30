В Москве отремонтировали более половины станций метро за последние годы

Более половины из 269 станций московского метро отремонтировали за последние годы, рассказал глава столичного департамента транспорта вице-мэр Максим Ликсутов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В Московском метро отремонтировали 150 станций – это более половины всех станций метрополитена. Работы провели в пассажирской зоне – в вестибюлях и подуличных переходах. Благодаря ремонту пользоваться станциями стало комфортнее и безопаснее почти 4 миллионам пассажиров ежедневно", - сообщил чиновник.

Он рассказал, что инфраструктура многих станций не ремонтировалась с момента их открытия и устарела: замены требовали лестничные сходы, облицовка пола и стен, инженерные коммуникации, которые нужны для комфортного пребывания пассажиров на станции.

"Мы восстановили внутреннюю отделку, на некоторых станциях отремонтировали кассы, везде установили новые турникеты. Лучше стало освещение: лампы накаливания заменили на светодиодные энергосберегающие светильники", - сказал Ликсутов.

На "Проспекте Мира" Кольцевой линии, на "Бауманской", "Фрунзенской", "Спортивной" и других отреставрировали художественное убранство вестибюлей и заменили эскалаторы, которые выработали свой ресурс. Вместо трёх лент установили по четыре, благодаря чему здесь могут проезжать на 30% больше пассажиров.

"Красивее стали и входы в метро: здесь установили новые навесы, которые защищают спуски на станции от осадков. Сейчас на разных станциях в центре Москвы и в отдалённых районах отремонтированы и установлены более 160 навесов. Это также повысило безопасность пассажиров. На ступенях больше не скапливается снег и дождевая вода, а в самом переходе стало теплее в холодное время года и прохладнее в жару", - сказал глава департамента.

В ближайшее время строительство новых навесов также завершат на станциях "Преображенская площадь", "ВДНХ", "Улица 1905 года", "Войковская" и "Ботанический сад".

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