В результате стрельбы в колледже в Благовещенске РФ погибли два человека (Обновлено)

14 ноября 2019 07:39 (UTC+04:00)

В результате перестрелки в колледже в Благовещенске погибли два человека, еще трое получили ранения, сообщила пресс-служба УМВД России по Амурской области, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным правоохранителей, утром 14 ноября в Благовещенске к наряду ДПС ГИБДД, который патрулировал улицы Шевченко-Красноармейской, подбежал молодой человек и сообщил о том, что неизвестный устроил стрельбу в колледже поблизости.

Прибыв на место, полицейские увидели на втором этаже молодого человека с ружьем. Он несколько раз выстрелил в сторону правоохранителей, в результате чего полицейские открыли ответный огонь. Стрелка заблокировали в одной из аудиторий, а в это время полицейские обеспечили выход студентов и преподавателей колледжа.

"На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе осуществлявшего стрельбу. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали трое человек. Им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа.

07:07 (GMT+4) Студент открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы подтверждаем, что такое происшествие имеет место, но подробности пока не знаем, занимается Следственный комитет", - сказали в пресс-службе.

В Минздраве Амурской области сообщили, что в результате стрельбы погиб один человек.

"По предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек, пострадали трое. На месте работают врачи и фельдшеры скорой помощи", - сказали в пресс-службе министерства.

На очной форме в колледже обучаются 1,5 тыс. студентов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
"ВКонтакте" планирует запустить опцию дизлайка в комментариях
Россия 13 ноября 23:14
Жители российского города закрасили памятную доску армянскому нацисту
Россия 13 ноября 12:16
Россия лидирует по числу предприятий в Узбекистане
Бизнес 13 ноября 11:41
"Узбекские авиалинии" будут летать в Европу и США через Россию
Бизнес 13 ноября 11:27
Путин ратифицировал соглашение о взаимодействии членов СНГ в случае ядерных аварий
Россия 12 ноября 23:25
Азербайджанская компания разработала новый вид халяльной колбасы
Бизнес 12 ноября 17:49
Лента новостей
Сенатор США заблокировал резолюцию о признании т.н. "геноцида армян"
США 08:12
В Гонконге из-за протестов прервано движение транспорта
Китай 08:02
Facebook удалил 3,2 млрд фальшивых аккаунтов с апреля по сентябрь 2019 года
В мире 07:25
Помпео: США рассчитывают на сотрудничество с и.о. президента Боливии
США 06:47
Более 60 человек пострадали в Гонконге, где продолжаются протесты
Китай 06:21
SpaceX провела огневое испытание системы эвакуации корабля Crew Dragon
В мире 06:05
Эрдоган выразил недовольство признанием палатой представителей США т.н. "геноцида армян"
Турция 05:40
Бразилия и Китай ведут переговоры о создании зоны свободной торговли
Другие страны 04:49
Число жертв лесных пожаров в Австралии увеличилось до четырех человек
Другие страны 04:16