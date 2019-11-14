В результате стрельбы в колледже в Благовещенске РФ погибли два человека (Обновлено)

В результате перестрелки в колледже в Благовещенске погибли два человека, еще трое получили ранения, сообщила пресс-служба УМВД России по Амурской области, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным правоохранителей, утром 14 ноября в Благовещенске к наряду ДПС ГИБДД, который патрулировал улицы Шевченко-Красноармейской, подбежал молодой человек и сообщил о том, что неизвестный устроил стрельбу в колледже поблизости.

Прибыв на место, полицейские увидели на втором этаже молодого человека с ружьем. Он несколько раз выстрелил в сторону правоохранителей, в результате чего полицейские открыли ответный огонь. Стрелка заблокировали в одной из аудиторий, а в это время полицейские обеспечили выход студентов и преподавателей колледжа.

"На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе осуществлявшего стрельбу. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали трое человек. Им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа.

07:07 (GMT+4) Студент открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы подтверждаем, что такое происшествие имеет место, но подробности пока не знаем, занимается Следственный комитет", - сказали в пресс-службе.

В Минздраве Амурской области сообщили, что в результате стрельбы погиб один человек.

"По предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек, пострадали трое. На месте работают врачи и фельдшеры скорой помощи", - сказали в пресс-службе министерства.

На очной форме в колледже обучаются 1,5 тыс. студентов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.