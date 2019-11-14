Индия, Китай и Россия работают над созданием альтернативы SWIFT

Индия, Россия и Китай ведут работу над созданием альтернативы межбанковской системе SWIFT для упрощения торговли со странами, в отношении которых действуют санкции Соединенных Штатов. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет в четверг газета Economic Times.

По данным издания, предполагается, что Российская система передачи финансовых сообщений (РСПФС) будет соединена с индийской и китайской финансовыми инфраструктурами. В случае с Китаем планируется состыковать РСПФС с ее аналогом в этой стране - Трансграничной межбанковской платежной системой (CIPS). Как отмечает газета, у Индии пока такого инструмента нет, однако в Нью-Дели намерены в будущем подключить собственную систему к платформе Центрального банка России.

По задумке, новый механизм будет функционировать таким образом, что сообщения о платежах будут перекодироваться из формата одной платежной системы в формат другой. Такое решение призвано позволить каждой из стран работать на удобной для себя платформе.

Как отмечает газета, вопрос о создании "альтернативы SWIFT", вероятно, будет обсуждаться на полях проходящего в эти дни в Бразилии стран-членов БРИКС.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.