Медведев распорядился создать "Большую российскую энциклопедию"

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании Национального научно-образовательного центра "Большая российская энциклопедия". Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как говорится в документе, это должно обеспечить доступ россиян "к постоянно актуализированной на базе научно-верифицированных источников знания достоверной информации о развитии".

Согласно распоряжению, также будет создан общенациональный интерактивный энциклопедический портал.

В начале ноября президент Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку выразил уверенность, что электронная версия "Большой Российской энциклопедии" (БРЭ), в отличие от "Википедии", сможет стать источником достоверной информации.

Тома БРЭ в бумажном виде выходили с 2004 по 2017 год. Кроме того, в настоящее время одноименным издательством ведется работа по созданию аналогичного общенационального интерактивного энциклопедического портала.

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