Дмитрий Песков заявил о подготовке поездки Путина в Израиль

Поездка президента РФ Владимира Путина в Израиль готовится и прорабатывается. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Поездка (в Израиль) президента России действительно готовится и прорабатывается", - сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос, планируется ли встреча президента РФ с американским лидером в Израиле, Песков добавил, что российской стороне неизвестно, будет ли там находиться президент США Дональд Трамп.

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