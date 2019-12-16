Дмитрий Песков заявил о подготовке поездки Путина в Израиль

16 декабря 2019 15:17 (UTC+04:00)

Поездка президента РФ Владимира Путина в Израиль готовится и прорабатывается. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Поездка (в Израиль) президента России действительно готовится и прорабатывается", - сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос, планируется ли встреча президента РФ с американским лидером в Израиле, Песков добавил, что российской стороне неизвестно, будет ли там находиться президент США Дональд Трамп.

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