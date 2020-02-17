Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии

Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Камишлия – Шейрек – Деллик – Касра – Арада-Кебира – Касра – Таврат – Шавкат – Деллик – Шейрек – Камишлия в провинции Хасеке", - сказал Журавлев.

Также подразделения российской военной полиции провели патрулирование в провинциях Алеппо и Ракка. Кроме того прошло воздушное патрулирование.

Журавлев добавил, что все мероприятия прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий.

За прошедшие сутки медицинскими специалистам Минобороны РФ оказана помощь 206 сирийским гражданам в населенных пунктах Кобани провинции Алеппо и Камишлия провинции Хасеке.