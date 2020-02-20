У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали сейсмологи у восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости на сейсмостанции "Петропавловск", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сейсмособытие было зарегистрировано в пятницу утром по местному времени. Согласно данным сайта Камчатского филиала Геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находился на глубине 66 километров в 144 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского.

"По сообщениям жителей, в Петропавловске-Камчатском подземные толчки ощущались силой от 3 до 5 баллов", - сказал РИА Новости специалист сейсмостанции.

Во время землетрясения в квартирах, особенно на верхних этажах домов, раскачивались люстры, звенела посуда, что разбудило некоторых жителей столицы Камчатки.