Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели в пятницу телефонный разговор, во время которого обсуждалось выполнение договоренностей по зоне деэскалации в Идлибе. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе главы Турецкой Республики. Разговор был подробный, он был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по зоне деэскалации", - сказал он.

Путин и Эрдоган также обсудили возможность проведения контактов по Идлибу в ближайшее время на том или ином уровне.