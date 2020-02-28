Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели в пятницу телефонный разговор, во время которого обсуждалось выполнение договоренностей по зоне деэскалации в Идлибе. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе главы Турецкой Республики. Разговор был подробный, он был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по зоне деэскалации", - сказал он.
Путин и Эрдоган также обсудили возможность проведения контактов по Идлибу в ближайшее время на том или ином уровне.
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