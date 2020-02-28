В Астраханской области РФ разбился вертолет

Россия 28 февраля 2020 22:54 (UTC+04:00)
В Астраханской области РФ разбился вертолет

По предварительной информации, при падении вертолета в Наримановском районе Астраханской области погиб пилот, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Собеседник агентства добавил, что, по его данным, машина упала на чабанскую точку в районе села Басы.
В свою очередь, представитель ГУ МЧС по региону сообщил РИА Новости, что ЧП произошло в районе села Линейное в 19:30 мск, на место направили оперативную группу.

Он добавил, что информация о пострадавших уточняется.

Представитель Южного следственного управления на транспорте СК рассказал РИА Новости, что по факту происшествия проводится проверка, на место ЧП выехали следователи.

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