Россия с 27 марта полностью закрыла международное авиасообщение
Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение.
Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, такое решение принял президиум координационного совета при правительстве России.
Перевозчики смогут выполнять только вывозные рейсы для возвращения пассажиров домой. Запрет на выполнение полетов за границу не распространяется на грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные перевозки.
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