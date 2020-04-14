Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у Курильских островов
Сейсмологи во вторник днем зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курильскими островами землетрясение магнитудой 5,3. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение произошло в 13:46 по сахалинскому времени (06:46 GMT+4). Координаты: 45,3 северной широты, 150 восточной долготы. Глубина очага - 68 км, магнитуда - 5,3, эпицентр располагался в 167 км восточнее Курильска на острове Итуруп Большой Курильской гряды", - сообщил собеседник агентства.
По информации сейсмологов, данные об ощущаемости землетрясения со стороны населения пока не собраны. Согласно инструментальным данным, подземные толчки должны были почувствовать с силой до 2 баллов в Курильске.
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