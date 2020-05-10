Еще 58 человек с коронавирусом умерли в Москве

Еще 58 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 58 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего в столице умерли 1 068 человек, у которых было подтверждено инфицирование новым коронавирусом.