Еще 58 человек с коронавирусом умерли в Москве

Россия 10 мая 2020 02:02 (UTC+04:00)
Еще 58 человек с коронавирусом умерли в Москве

Еще 58 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 58 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего в столице умерли 1 068 человек, у которых было подтверждено инфицирование новым коронавирусом.

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