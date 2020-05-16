Рядом с Курилами и Камчаткой произошли три землетрясения магнитудой до 4,3
Сейсмологи зарегистрировали в субботу в акватории Тихого океана рядом с северными Курилами (Сахалинская область) и южной оконечностью полуострова Камчатка сразу три землетрясения магнитудой до 4,3. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Глубина очага первого землетрясения магнитудой 4,3 составила 130 км. Второе сейсмособытие зафиксировано с магнитудами 4,2, глубина очага 63 км. Магнитуда третьего - 4,0, глубина очага - 176 км", - сказал собеседник агентства.
По данным сейсмологов, разрушений и пострадавших нет. Угроза цунами не объявлялась.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: В случае второй волны коронавируса в Азербайджане имеется достаточно дополнительных коек в больницах
Президент Ильхам Алиев: У нас большие планы, связанные с модернизацией энергетической инфраструктуры
Яшар Алиев назначен на должность заместителя заведующего отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджана
Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией в области энергетики и промысловой промышленности
Каждому артисту нужна поддержка публики - директор Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева Наргиз Алиева
Рамин Байрамлы: Вторая волна инфицирования коронавирусом будет зависеть от степени социальной ответственности граждан
Рамин Байрамлы: В Азербайджане число проводимых тестов, приходящихся на 1 млн человек, превышает 22 тыс
Ибрагим Мамедов: Несмотря на случаи инфицирования в период смягчения режима карантина, ситуация находится под контролем
Правительство Азербайджана одним из первых приняло своевременные меры по борьбе с коронавирусом - российский эксперт
Эльчин Мирзабейли: Беседу представителей радикальной оппозиции в лучшем случае можно назвать "видеозлословием"
В Азербайджане выявлен 101 новый случай инфицирования коронавирусом, вылечились 53, скончался 1 человек – Оперативный штаб
Новый сервис «Лаборатории Касперского» поможет компаниям узнать об их данных, доступных для злоумышленников