Более 14 тысяч гектаров российских лесов охвачено пожарами
Площадь лесных пожаров в российских регионах составляет более 14,3 тысячи гектаров. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, говорится в сообщение Авиалесохраны.
На данный момент в России действуют 34 лесных пожара на общей площади 14 314 гектаров, указано в сообщении. Отмечается, что пожарные формирования ведут активную работу по тушению пожаров.
В частности, в Красноярском крае огнем охвачено 5,4 тысячи гектаров леса, сообщает Авиалесохрана. Кроме того, пожары зафиксированы в Хакасии, Иркутской области, республике Тыва, Забайкальском крае и других регионах.
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