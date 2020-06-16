В Москве за сутки умерли 52 пациента с коронавирусом
Еще 52 пациента, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за минувшие сутки, общее число умерших достигло 3 386. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
"В Москве скончались 52 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Всего в столице умерли 3 386 человек, у которых было подтверждено заражение коронавирусом.
Лента новостей
В Азербайджане выявлены 367 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 156, скончались 3 человека - Оперативный штаб
Президенту пишут: Продолжая политику великого лидера, Вы успешно руководите Азербайджаном, ведете его к новым вершинам
Афет Гасанова: Возвращение великого лидера Гейдара Алиева к власти вернуло народу утраченную веру в завтрашний день
Сахиба Гафарова: День национального спасения - это в прямом смысле слова история спасения азербайджанского народа и государственности
Сегодняшний независимый Азербайджан - это выдающееся творение великого лидера Гейдара Алиева - председатель правления Союза архитекторов
Руководящие лица и психологи школ не могут участвовать в конкурсе по смене места работы - минобразования Азербайджана
Именно возвращение великого лидера Гейдара Алиева спасло азербайджанскую государственность - народный артист Рамиз Гулиев
По инициативе Фонда Гейдара Алиева подготовлен концерт, посвященный Дню национального спасения и борьбе с пандемией