В Москве за сутки умерли 22 пациента с коронавирусом
Еще 22 пациента, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 22 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
Всего за время пандемии в столице умерли 3 975 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 11,2 млн человек, около 530 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 681 251 случай заражения, выздоровели 450 750 человек.
Лента новостей
В Азербайджане выявлено 523 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 451, скончались 9 человек - Оперативный штаб
Объем экспорта продукций инновационных предприятий Ирана в прошлом году составил более 741 млн. долларов
Положительный результат в борьбе с коронавирусом зависит от ответственного поведения каждого гражданина - эксперт
Лейла Абдуллаева: Встреча главы МИД Армении с так называемым «президентом» сепаратистского режима демонстрирует захватническую политику этой страны
Фонд господдержки развития СМИ Азербайджана огласил результаты конкурса на оказание финансовой помощи газетам