В России за сутки выявили 4 744 заразившихся коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 4 744, общее количество инфицированных достигло 961 493. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным, суточный рост девять дней не превышает 0,5%.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 2 456, это минимум выписанных с 10 мая. Согласно данным, всего уже выздоровели 773 095 человек, что составляет 80,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 65 против 73 днем ранее, всего от инфекции умерли 16 448 человек. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,71% от всех заразившихся в России.