БАКУ/Trend/ - Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сделал заявление по делу Навального.

«По запросу университетского медицинского центра «Шарите» специальная лаборатория Вооружённых сил Германии провела токсикологическое исследование образцов, взятых у Алексея Навального. Его результаты безоговорочно подтверждают наличие химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы «Новичок».

22 августа Алексей Навальный был доставлен из России с симптомами отравления для лечения в Берлин.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, министр финансов Олаф Шольц, министр иностранных дел Хайко Маас, министр внутренних дел Хорст Зеехофер, министр юстиции Кристина Ламбрехт, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и руководитель канцелярии федерального канцлера профессор Хельге Браун обсудили это сегодня в полдень и согласовали дальнейшие шаги.

Тот факт, что Алексей Навальный стал жертвой нападения с применением химического нервно-паралитического боевого вещества в России, поражает. Федеральное правительство самым решительным образом осуждает это нападение и срочно призывает российское правительство объяснить произошедшее.

Госпожа Навальная и лечащие врачи были проинформированы о результатах исследований. Министерство иностранных дел проинформирует российского посла о результатах исследований. Федеральное правительство проинформирует соответствующим образом по линии Министерства иностранных дел своих партнёров в ЕС и НАТО о результатах исследований. В свете возражений российской стороны оно проведёт с партнёрами консультации касательно соразмерной совместной реакции.

В дальнейшем федеральное правительство свяжется с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Федеральное правительство проинформирует фракции германского бундестага. Мы надеемся на полное выздоровление Алексея Навального»,- говорится в заявлении.