Результат испытаний "Спутник V" на людях старше 70 лет будет в течение полугода

Результаты пострегистрационных исследований вакцины "Спутник V" с участием добровольцев от 70 лет и старше будут готовы в течение полугода, заявил в понедельник директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в эфире программы "Док-ток" на Первом канале, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас пострегистрационные исследования, которые идут на территории города Москвы, где участвуют 40 тыс. добровольцев, там обязательно будут включены люди в возрасте 70, 80, а может и больше [лет]. Результаты по этим исследованиям должны прийти в течение ближайших полугода, и тогда, соответственно, Минздрав РФ, если все будет хорошо, <...> по результатам этих исследований может официально разрешить использование этой вакцины не [только для граждан в возрасте] 18-60, а 18 и, допустим, 80 [лет]", - сказал он.

Ранее Гинцбург заявлял, что исследования среди детей могут начаться в течение полугода, когда будет изучено влияние вакцины на взрослых.