В России из-за коронавируса под наблюдением остаются более 230 тыс. человек
Более 230 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией.
Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 230 069 человек", - говорится в сообщении ведомства.
По данным Роспотребнадзора, всего в стране проведено более 41,7 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 324 тыс. исследований.
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