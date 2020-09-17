В России из-за коронавируса под наблюдением остаются более 230 тыс. человек

Более 230 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией.

Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 230 069 человек", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Роспотребнадзора, всего в стране проведено более 41,7 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 324 тыс. исследований.