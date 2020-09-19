В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 11. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
Всего в столице умерли 5 044 человека с коронавирусом. На 18 сентября в Москве зафиксировано более 274,8 тыс. случаев заражения, в общей сложности в городе вылечились более 235,1 тыс. пациентов.
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