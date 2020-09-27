Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на высоту до 3,8 км
Вулкан Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) в воскресенье утром выбросил столб пепла на высоту 3,8 тыс. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту до 3,8 км. Шлейф распространился в юго-западном направлении на расстояние до 5 км", - говорится в сообщении.
В данным МЧС, в городе Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.
Вулкан расположен в северной части острова Парамушир. Его высота - 1 156 м. Эбеко активизировался в середине ноября 2016 года.
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