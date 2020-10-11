В Москве за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 35. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

"В Москве скончались 35 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 5 595 человек, у которых был подтвержден коронавирус.