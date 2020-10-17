В Москве за сутки умерли 56 пациентов с коронавирусом
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 56. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 56 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
За время пандемии в столице умерли 5 906 человек с коронавирусом. На 16 октября в Москве зафиксировано около 353 тыс. случаев заражения, в общей сложности в городе вылечились более 270,2 тыс. пациентов.
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