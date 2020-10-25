В Азовском море началась буксировка терпящего бедствие танкера

Терпящий бедствие в Азовском море российский танкер "Генерал Ази Асланов" взяли на буксир. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Судно "Меркурий" взяло на буксир танкер, они начали движение в район якорной стоянки", - сказал собеседник агентства.

Якорная стоянка находится в 7-8 милях от места ЧП, ближе к берегу Краснодарского края. Утром дно танкера обследуют водолазы. По информации Росморречфлота, танкер получил пробоину выше ватерлинии, у него значительные повреждения по правому борту. "Так как был мощный взрыв, вывернуло часть палубы, конструкции которой свисают с правого борта, что, возможно, и привело к крену танкера", - сказал представитель ведомства.

Продолжаются поиски трех членов экипажа - матроса, боцмана и практиканта. Утром к их поиску подключится вертолет МЧС.