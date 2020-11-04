Число умерших от коронавируса в Москве превысило 7 тысяч

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 68. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 68 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 7 004 человека с коронавирусом.