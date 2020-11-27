Система ПВО С-500 будет создана в 2021 году
Система противовоздушной обороны (ПВО) нового поколения С-500 будет создана в 2021 году, сообщил заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Между тем ранее официально сообщалось, что элементы С-500 созданы, ее упрощенная комплектация уже проходит госиспытания.
"Стоит отметить, что на 2021 год спланировано завершение создания мобильной системы противовоздушной и противоракетной обороны С-500", - сказал Юдин в интервью ведомственной газете "Красная Звезда".
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