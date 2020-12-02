В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 75. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
Всего в столице умерли 9 053 человека, у которых был подтвержден коронавирус.
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