На юге России зарегистрировано седьмое за 10 дней землетрясение
В Чечне произошло новое землетрясение магнитудой 2,8. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, сообщили в МЧС по республике.
«По данным Северо-Осетинского филиала геофизической службы РАН, в 16:20 (22 декабря) с эпицентром в районе села Танги-Чу Урус-Мартановского района на глубине 15 километров зафиксировано сейсмособытие магнитудой 2,8», — говорится в сообщении.
Отмечается, что о пострадавших или разрушениях не сообщалось.
В минувшее воскресенье в Чечне произошло землетрясение магнитудой 3,1, а ранее за сутки зафиксировали еще пять серий толчков магнитудой от 2,9 до 5,6.
Семеро сыновей моих…Работники культуры Азербайджана, ставшие шехидами второй Карабахской Отечественной войны (ВИДЕО)
Лента новостей
Отбив армянскую атаку, мы разнесли "линию обороны Оганяна" - участник Отечественной войны (ФОТО/ВИДЕО)
В оперативном штабе при Кабмине Азербайджана обсудили усиление контроля за соблюдением ужесточенного карантинного режима (ФОТО)
Семеро сыновей моих…Работники культуры Азербайджана, ставшие шехидами второй Карабахской Отечественной войны (ВИДЕО)
В Азербайджане более половины страховых сборов в сегменте non-life приходится на добровольный класс - Ассоциация страховщиков
Арестован армянский военнослужащий, пытавший азербайджанских пленных во время первой Карабахской войны
Руководитель партии Национального исламского движения Афганистана позвонил замминистра иностранных дел Туркменистана
Эксплуатацией минеральных вод Кельбаджара армяне нанесли Азербайджану ущерб в размере 7,5 млрд манатов
В 2021 году ожидается снижение таможенных пошлин и налоговой нагрузки на импорт ювелирных изделий в Азербайджан
Туркменистан обладает большим потенциалом развития запасов природного газа - Глобальный газовый центр
Швеция будет продолжать поддерживать усилия по достижению устойчивого мира в Нагорном Карабахе – МИД
Узбекистан закупил в Индии значительное количество лекарств для сдерживания распространения COVID-19
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан играет активную роль в борьбе с пандемией и в глобальной плоскости
Реалистичный взгляд на мир Вагифа Уджатая: Вся правда о Карабахе, национальные традиции, удивительные портреты (ФОТО)
Блестящее лидерство и мудрость Президента Ильхама Алиева обеспечили победу Азербайджана во Второй Карабахской войне - Собхани
Создание ж/д сообщения через Нахчыван улучшит потенциал перевозок Ирана на Северный Кавказ и в Европу - министр
В Азербайджане на расходы, связанные с экономической деятельностью в 2021 году, выделено около 1 млрд манатов
Разрешен экспорт продукции в Россию с ряда азербайджанских предприятий - агентство пищевой безопасности