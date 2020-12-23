На юге России зарегистрировано седьмое за 10 дней землетрясение

В Чечне произошло новое землетрясение магнитудой 2,8. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, сообщили в МЧС по республике.

«По данным Северо-Осетинского филиала геофизической службы РАН, в 16:20 (22 декабря) с эпицентром в районе села Танги-Чу Урус-Мартановского района на глубине 15 километров зафиксировано сейсмособытие магнитудой 2,8», — говорится в сообщении.

Отмечается, что о пострадавших или разрушениях не сообщалось.

В минувшее воскресенье в Чечне произошло землетрясение магнитудой 3,1, а ранее за сутки зафиксировали еще пять серий толчков магнитудой от 2,9 до 5,6.