Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта включительно из-за эпидемиологической обстановки. Об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года в связи с выявлением на ее территории нового штамма коронавируса.