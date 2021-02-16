Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией
Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта включительно из-за эпидемиологической обстановки. Об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 марта 2021 года", - говорится в сообщении.
Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года в связи с выявлением на ее территории нового штамма коронавируса.
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