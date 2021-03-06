Россия выходит из соглашения с США об утилизации оружейного урана
Россия выходит из соглашения российско-американского проекта ВОУ-НОУ об утилизации оружейного урана, которое регулировало поставки гексафторида урана из США. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
Соглашение от 1999 г. регулировало поставки гексафторида урана, передаваемого в Россию из США.
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