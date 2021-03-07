Путин и Эрдоган дадут старт основному этапу стройки АЭС «Аккую»
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дадут старт основному этапу стройки АЭС «Аккую». Об этом сообщает телеканал «Россия», передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
Мероприятие пройдет на следующей неделе в режиме телемоста.
Масштабные российско-турецкие проекты реализуются быстрыми темпами благодаря политической воле двух стран, несмотря на критику, отмечал ранее российский лидер.
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