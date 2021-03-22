Ребенок погиб в результате схода лавины в России

Лавина сошла в районе Оленегорска Мурманской области России. 16 человек оказались на месте происшествия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Cообщается, что 13 из 16 туристов были несовершеннолетние дети. На место ЧП выдвинулись 53 спасателя, в том числе кинологический расчет, 18 единиц техники и 11 снегоходов.

Спасатели нашли оказавшееся под снегом тело ребенка, остальные туристы не нуждаются в медицинской помощи.