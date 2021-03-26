В России выявили 9 167 заразившихся коронавирусом за сутки

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 9 167. Общее количество инфицированных достигло 4 501 859, сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,2%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,01%), Сахалинской области (0,04%), Магаданской области и Еврейской АО (по 0,05%). Кроме того, за сутки было выявлено 782 случая заражения в Санкт-Петербурге, 559 - в Московской области, 326 - в Нижегородской области, 242 - в Ростовской области, 209 - в Воронежской области.

Число вылечившихся после коронавируса увеличилось за сутки на 10 880, до 4 120 161. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,5% от общего числа заразившихся. Число летальных исходов из-за COVID-19 в стране за сутки возросло на 405 против 393 днем ранее. Всего от инфекции умерли 97 017 пациентов. Условная летальность выросла до 2,16%, следует из данных штаба.

В настоящее время в России продолжает лечение 284 681 человек.