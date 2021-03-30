Россия и Венесуэла заключили соглашение о сотрудничестве в космосе

Россия и Венесуэла заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в исследовании космического пространства. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Он заявил, что потенциал кооперации в данной области представляет собой широкую гамму возможностей для применения сложных технологических решений космической отрасли в повседневной жизни: это станции ГЛОНАСС, дистанционное зондирование Земли, спутниковая телекоммуникация, связь и многое другое.