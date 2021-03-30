Россия и Венесуэла заключили соглашение о сотрудничестве в космосе
Россия и Венесуэла заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в исследовании космического пространства. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Он заявил, что потенциал кооперации в данной области представляет собой широкую гамму возможностей для применения сложных технологических решений космической отрасли в повседневной жизни: это станции ГЛОНАСС, дистанционное зондирование Земли, спутниковая телекоммуникация, связь и многое другое.
Лента новостей
Минмолодежи Азербайджана опубликовало список спортсменов, ставших шехидами во время Отечественной войны
В Азербайджане обнародованы последние данные о гражданах, пропавших без вести и взятых в плен или заложники
В 2020 году «Лаборатория Касперского» вновь чаще других конкурентов получала наивысшие оценки в независимых тестах
"Британский" штамм COVID-19 не приводит к более тяжелым последствиям - азербайджанский врач-инфекционист
«Узбекнефтегаз»: Проведены ремонтные работы на газоперекачивающих агрегатах в комплексе «Кукдумалок»
В Азербайджане многие больные с коронавирусом получают неправильное лечение на дому - врач-инфекционист