Новак считает, что ОПЕК+ может подтвердить решение о восстановлении добычи

Страны ОПЕК+ на очередной встрече, которая пройдет 28 апреля, могут подтвердить ранее утвержденный план по наращиванию добычи нефти в мае - июле 2021 года. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас запланирована в конце апреля встреча для того, чтобы еще раз промониторить ситуацию, произвести оценку текущей ситуации, прогнозов. В прошлый раз мы собирались месяц назад, мы обсуждали на три месяца план наших действий. Поэтому если ничего экстраординарного не произойдет, наша задача будет подтвердить эти планы и корректировать новые", - сказал Новак.

Рынок нефти пока сбалансирован, ОПЕК+ в любой момент может регулировать предложение, добавил он.