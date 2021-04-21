Новак считает, что ОПЕК+ может подтвердить решение о восстановлении добычи
Страны ОПЕК+ на очередной встрече, которая пройдет 28 апреля, могут подтвердить ранее утвержденный план по наращиванию добычи нефти в мае - июле 2021 года. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"У нас запланирована в конце апреля встреча для того, чтобы еще раз промониторить ситуацию, произвести оценку текущей ситуации, прогнозов. В прошлый раз мы собирались месяц назад, мы обсуждали на три месяца план наших действий. Поэтому если ничего экстраординарного не произойдет, наша задача будет подтвердить эти планы и корректировать новые", - сказал Новак.
Рынок нефти пока сбалансирован, ОПЕК+ в любой момент может регулировать предложение, добавил он.
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