В России за сутки выявили 9 694 заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 694. Это максимальный показатель с 19 марта, следует из опубликованных в воскресенье данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%. Всего, по данным штаба, в стране с начала пандемии заразились 5 063 442 человека.

В настоящее время в России продолжают лечение 264 410 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 355 против 401 днем ранее, до 121 162 человека. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,39%, следует из данных штаба.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 7 386. Всего уже выздоровели 4 677 870 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 92,4% от общего числа заразившихся.