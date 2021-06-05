Один человек пострадал в результате взрыва газа в жилом доме в Петербурге

Один человек пострадал, 40 эвакуированы при хлопке в жилом доме в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах, передает Trend.

"Хлопок произошел в комнате в одной из квартир на проспекте Энтузиастов. Пострадал один человек, 40 эвакуированы", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС подтвердили информацию о происшествии, уточнив, что его причины устанавливаются. "В результате происшествия в жилом девятиэтажном доме в квартире на пятом этаже в стене со смежной квартирой обнаружены трещины", - сообщили в МЧС. Подразделениями из подъезда эвакуировано 40 человек.

По данным источника в экстренных службах, хлопок произошел из-за утечки газа из баллона. "Газ вышел из баллона в квартиру, а мужчина прикурил сигарету, из-за чего газ воспламенился", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что трубы подачи газа и плита в квартире остались целыми, из-за хлопка частично снесло стены. Также повреждена стена в соседней квартире. "Мужчина - единственный пострадавший, он в больнице", - отметил собеседник ТАСС.