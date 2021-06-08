Ушаков заявил, что программа саммита Россия - США в Женеве готовится

Программа саммита Россия - США в Женеве готовится. Об этом заявил во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос ТАСС, планируется ли подписание документов по итогам встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.

"Пока готовится программа, я не могу о деталях говорить", - сказал он.

Как сообщили ранее Кремль и Белый дом, встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня. По информации пресс-службы главы российского государства, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.

По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, участие Антонова и Салливана в женевском саммите не исключено, но окончательного решения пока нет. "Я ничего исключать не могу, но повторяю, что нет решения с учетом того, что не согласован формат [встречи лидеров]", - сказал он, отвечая во вторник на соответствующий вопрос ТАСС.