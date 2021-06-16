Путин надеется на продуктивную встречу с Байденом

Президент России Владимир Путин надеется, что переговоры с американским коллегой Джо Байденом будут продуктивными, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Господин президент, хочу поблагодарить вас за вашу инициативу нынешней встречи", - обратился российский лидер к Байдену, начиная переговоры в Женеве в среду.

"В российско-американских отношениях накопилось много вопросов", - констатировал Путин. "Надеюсь, наша встреча будет продуктивной", - сказал он.