Разработчик "Спутника V" заявил о снижении его эффективности против индийского штамма

Эффективность вакцины "Спутник V" снижается в 2,6 раза против индийского штамма коронавируса. Как заявил во вторник заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов, это незначительное снижение, Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы видим, что в отношении штамма "дельта" есть незначительное снижение активности сывороток - это примерно 2,6 раза в отношении "Спутник V", - сказал он на пресс-конференции.

Он отметил, что в отношении зарубежных вакцин снижение составляет от 3 до 5 раз. "Поэтому мы с оптимизмом смотрим на ту эффективность, которая у нас получается. Падение есть, но падение незначительно", - добавил замглавы центра.

При этом Логинов считает, что в РФ из-за небольшой прослойки вакцинированных создаются идеальные условия для эволюции инфекции.

"У нас с вами создается небольшая иммунная прослойка и огромный процент людей, которые не вакцинированы. У нас есть огромная буферная зона для эволюции вирусов, где могут отбираться варианты, которые перекидываются на тех немногих вакцинированных и создают идеальные условия для эволюции вирусов", - заметил замглавы.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января.