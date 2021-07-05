"Спутник V" стал самым дорогим вакцинным брендом в социальных сетях

Российская вакцина "Спутник V" стала самым дорогим в мире вакцинным брендом в социальных сетях в первом полугодии 2021 года с медийной ценностью контента в $228,4 тыс. Об этом свидетельствуют результаты исследования лаборатории цифрового маркетинга CostPost, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что CostPost с помощью собственной онлайн-платформы в течение шести месяцев 2021 года мониторила мировой рынок вакцин от COVID-19 в социальных сетях Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Telegram и VK. Затем лаборатория провела диагностику медийной ценности брендов Pfizer, Johnson & Johnson, "Спутник V", Moderna, AstraZeneca и CureVac.

Оценка производилась в долларах с учетом данных о количестве просмотров и стоимости показа рекламных объявлений (CPM). С небольшим отрывом в $9 тыс. рейтинг по совокупной медийной ценности возглавила вакцина "Спутник V". Второе место в рейтинге занял препарат от Pfizer ($227,5 тыс.), а третье - от Johnson & Johnson ($221,5 тыс).

Представители CostPost отмечают, что еще 28 июня "Спутник V" находился на третьей позиции рейтинга, но уже 30 июня, после прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, стал лидером. Президент России в ходе прямой линии заявил, что привился "Спутником V" и также отметил 90-процентную эффективность препарата от индийского штамма вируса.

"Спутник V" также лидирует и по вовлеченности аудитории ER (соотношение количественных данных по реакциям и подписчикам).

Показатель ER "Спутника V" (1,87%) в 10 раз превышает цифру Pfizer (0,18%) и в 30 раз - Johnson & Johnson (0,06%). По данным CostPost, более 90% медиа-ценности американским вакцинам обеспечивают рекламные видео на Youtube: семь роликов у Pfizer и два - у Johnson & Johnson. При этом органический трафик Pfizer составляет менее 9%, а Johnson & Johnson - 3%. "Спутнику V" 57% ценности приносят публикации в Twitter, а доля его органического трафика превышает 65%.

У российского бренда также самый высокий показатель суммарного хронометража среди всех вакцинных препаратов (для текстовых публикаций он определяется из расчета, что 10 символов равнозначны 1 секунде). Более 27,8 часа потребуется пользователю на просмотр всех видео и чтение всех постов официальных аккаунтов "Спутника V" в социальных сетях. Это в 3,4 раза больше, чем время, необходимое на изучение контента Pfizer (8,2 часа), и в 5,2 раза - на материалы Johnson & Johnson (5,3 часа).

Всего объем мирового контента о вакцинах от коронавируса, измеренного в часах на человека, составил 51,4 часа. За тот же период бренды других сфер создали значительно больше материалов в своих аккаунтах.

CostPost отмечают, что "Спутник V" создает в основном англоязычный контент. В 2021 году русскоязычные материалы принесли препарату всего 6,4% ценности. При этом в англоязычном бизнес-сегменте Twitter бренд "Спутника V" занимает 6-е место ($122,9 тыс.). В этом разделе глобального рейтинга CostPost его обгоняют Louis Vuitton ($1,02 млн), Twitter ($689,1 тыс.), SpaceX ($431,1 тыс.), Hyundai ($348 тыс.) и Gucci ($147,4 тыс.).