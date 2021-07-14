Российские инспекторы проверят военный объект в Словении

Российские инспекторы посетят 15 июля военный объект в Словении и получат информацию о его личном составе, вооружении и технике. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"Российские инспекторы посетят 15 июля 2021 года военный объект на территории Словении для проверки развернутых там сил и средств", - сказал Рыжков.

По его словам, мероприятие проходит в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Отмечается, что цель визита - проверка информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.

Рыжков уточнил, что инспекторы посетят военный объект в месте его обычного расположения мирного времени. Также российская сторона получит информацию от командования словенского объекта по поводу личного состава, вооружения и техники.