Путин: Эмиссия доллара для покрытия дефицита в США сказывается на всей мировой экономике

Мировая экономика преодолевает последствия эпидемии коронавируса, но этот процесс связан с инфляционными рисками. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник на совещании по социально-экономическим вопросам.

"Сегодня предлагаю сосредоточиться на том, как российская экономика преодолевает последствия эпидемии коронавируса. Мы видим, что восстановление мировой экономики в целом продолжается, причем довольно высокими темпами, но этот объективный процесс связан и с инфляционными рисками", - сказал глава государства.

Путин отметил, что на всей мировой экономике сказывается эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в США. По его словам, уровень инфляции в этой стране превысил 5% при целевом показателе около 2%, США уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%.

"И этот дефицит гасят за счет чего? За счет эмиссии. Вот отсюда инфляция, - пояснил президент России. - Безусловно, это отражается целиком и полностью на всей мировой экономике, имея в виду значимость американской [экономики] для всего мира и значимость доллара как самой большой, самой востребованной резервной валюты".