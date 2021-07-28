Шойгу заявил, что силы военной базы РФ в Таджикистане будут реагировать на угрозы стране

Российская 201-я база окажет военную помощь Таджикистану, если безопасность этой страны будет под угрозой в связи с событиями в сопредельном Афганистане. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Конечно, мы не оставляем без внимания все происходящие на границе события и попытки перемещения боевиков на территорию Таджикистана. Именно поэтому могу сказать однозначно, что в случае возникновения угрозы нашему союзнику - члену Договора о коллективной безопасности, конечно, Россия будет реагировать и реагировать в первую очередь 201-й базой на территории Таджикистана", - сообщил Шойгу журналистам.

"201-я база для того тут и существует, чтобы сохранять стабильность и спокойствие в этом регионе одного из членов ОДКБ в Центральной Азии", - сказал министр обороны.