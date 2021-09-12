Россия призывает к скорейшему возобновлению переговоров по СВПД

Москва призывает участников венского процесса как можно скорее возобновить переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом в воскресенье заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы призываем к скорейшему возобновлению венских переговоров по восстановлению СВПД. Надеемся вскоре увидеть [заместителя генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС Энрике] Мору и других коллег за столом переговоров", - написал он.

Ульянов добавил, что Россия приветствует результаты поездки генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Тегеран.